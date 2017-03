Vier Eingangsklassen an Grundschule Vettweiß

Vettweiß. Vier Eingangsklassen können zum Schuljahr 2017/18 an der Grundschule Vettweiß-Kelz gebildet werden. Insgesamt liegen an der Regenbogenschule Anmeldungen für 86 Schüler vor.

Das teilt die Verwaltung in einer Vorlage für die Sitzung des Schulausschusses am Dienstag, 21. März, mit.

So sollen am Standort Vettweiß drei Eingangsklassen mit zweimal 20 und einmal 19 Schülern gebildet werden, am Standort Kelz soll es eine Klasse mit 27 Kindern geben.