Düren.

Orgelmusik, Harfen- und Flötenklänge, ein Kindermusical, ein Mitsingkonzert und gleich zwei Echo-Klassik-Preisträger: Beim Jahresprogramm der Gemeinde St. Anna Düren ist für jeden Geschmack etwas dabei. Elf Veranstaltungen finden in diesem Jahr in der Kirche am Annaplatz oder im Haus der Stadt statt (siehe Infobox).