Jede Menge Badespaß in den Freibädern und Badeseen der Region

Der Dürener Badesee, Am Badesee, in Gürzenich, ☏ 02421/63911, ist täglich zwischen 10 und 21 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 3,50 Euro Eintritt, Kinder ab fünf Jahren 2,50 Euro.

Am Badesee Echtz, Campingstrraße 50, ☏ 02421/ 781033, kann täglich von 10 bis 21 Uhr (in den Sommerferien ab 9 Uhr) geschwommen werden. Der Eintritt kostet 3,50 Euro für Erwachsene, 2,50 Euro für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren, 2 Euro für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren sowie 3 Euro für Schüler und Studenten-

Das Freibad in Vossenack, Pfarrer-Dickmann-Straße 15a, ☏ 02429/ 3565, ist bei schönem Wetter ab 11 Uhr (in den Sommerferien ab 10 Uhr) und an Regentagen ab 13 Uhr geöffnet. Dienstags und donnerstags gibt es ein Frühschwimmen von 6.30 bis 8 Uhr. Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 17 Jahren zahlen 2 Euro Eintritt, Erwachsene 4 Euro.

Das Freibad in Heimbach, Auf Wissen Woog, ☏ 02446/3196, ist im Juni und September von Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Im Juli und August kann täglich von 10 bis 19 Uhr geschwommen werden. Eintrittskarten gibt es für Kinder und Jugendliche (7 bis 17 Jahre) für 3 und für Erwachsene für 5 Euro.

Das Freibad in Abenden, Rurweg 10, ist wochentags von 14 bis 20 Uhr sowie an Wochenenden und während der Sommerferien von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet zwei Euro für Kinder und vier Euro für Erwachsene.