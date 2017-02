Verkehrsinsel übersehen: Betrunkener setzt Auto gegen Laterne

Niederzier. Probleme mit der Streckenführung hatte am Dienstagabend ein Autofahrer aus Niederzier. „Es lag wohl am zuvor konsumierten Alkohol“, heißt es im Polizeibericht.

Der 49-Jährige war gegen 20.10 Uhr mit seinem Wagen auf der Oberzierer Straße in Huchem-Stammeln in Richtung Oberzier unterwegs gewesen. Dabei übersah er offenbar eine Verkehrsinsel in der Straßenmitte, um die die Fahrspur leicht nach rechts verschwenkt wird. So nahm seine Fahrt ein abruptes Ende: Sein Auto knallte frontal gegen einen Straßenlaterne auf der Insel.

Dabei wurden die Laterne, ein Verkehrsschild sowie das Auto erheblich beschädigt, der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellte sich schnell heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemtest ergab einen Wert von 1,82 Promille, was eine Blutprobenentnahme nach sich zog.

Den Mann erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von auslaufenden Flüssigkeiten. Um den Schaden an der Laterne kümmerte sich ein Mitarbeiter des örtlichen Stromversorgers. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 6000 Euro.