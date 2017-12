Düren - Verkehrsbehinderungen: Sperrungen auf A4 bei Düren

Düren. Autofahrer, die am Wochenende auf der Autobahn 4 bei Düren unterwegs sind, müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Dann sperrt Straßen.NRW nämlich die A4-Anschlussstelle Düren. Auch die Bundesstraße 56 wird nur eingeschränkt befahrbar sein.

Gesperrt sein wird die Anschlussstelle von Freitag, 8. Dezember, ab 18 Uhr bis Montag, 11. Dezember, 5 Uhr. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die benachbarten Anschlussstellen Langerwehe und Merzenich umgeleitet.

Auf der B56 werden die Fahrbahnen in beide Richtungen nur eingeschränkt befahrbar sein. Am darauffolgenden Wochenende werden die gleichen Sperrungen nochmal eingerichtet, dann wird allerdings auch die B56 in Fahrtrichtung Düren voll gesperrt sein.

Grund der Sperrung sind Fahrbahnsanierungen auf der B56. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen können die Sperrungen verschobe werden.