Vergessen: Kreuzau immer noch gesperrt

Düren/Kreuzau. Das kann passieren: In Düren weisen immer noch Schilder auf die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Kreuzau hin.

An der Bonner Straße – unser Foto – oder an der Hohenzollernstraße stehen die Hinweisschilder, die eine Umleitung über die B56 empfehlen. Allerdings ist die L249 in Kreuzau seit Wochen wieder frei: Seit dem 23. Dezember kann die Dürener Straße im Zentralort wieder auf ihrer ganzen Länge befahren werden. Eine Umleitung ist nicht mehr nötig.