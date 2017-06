Hürtgenwald.

Zwar würden sie nicht alle 180 Flüchtlinge in der Gemeinde persönlich kennen, aber zumindest hätten sie jeden schon einmal bei einem ihrer Angebote gesehen und wenigstens „Hallo“ gesagt. So ist das eben auf dem Land, in Hürtgenwald, sagen die Vertreter des Vereins „Hürtgenwald hilft“, die dank ihrer Arbeit auch wüssten, was manche Zugezogenen dringend bräuchten: eine Transportmöglichkeit.