Verein auf Exkursion durch die Heimat

Nideggen. Bei einer „Exkursion durch Heimatliche Gefilde“ besuchte jetzt eine Gruppe des Heimat- und Geschichtsvereins Nideggen die Bruder-Klaus-Kapelle in Wachendorf und das Besucherbergwerk „Grube Günnersdorf“ in Mechernich.

Schon von Weitem sahen die Besucher die Kapelle des Heiligen Klaus von Flüe, mussten jedoch noch einen Fußweg von einem Kilometer hinter sich bringen, ehe sie vor dem imposanten sakralen Gebäude standen und sich die Kapelle ansehen konnten.

Anschließend besuchte die Gruppe das Besucherbergwerk „Grube Günnersdorf“ in Mechernich, wo bereits die Kelten und Römer Bleierz abbauten. In der Spitzenzeit des Erzabbaus im 19 Jahrhundert waren über 4000 Bergleute in der Grube beschäftigt, darunter auch Arbeiter aus Nideggen, wie die Teilnehmer des Ausflugs von Bergwerksführer Toni Reitz erfuhren.