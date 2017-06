Mehr Diskretion, stetig besser vernetzen

Seit Juli 2016 ist die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale an der Wilhelmstraße 19 zu finden

(Telefon 02421/25704-01, E-Mail: dueren@verbraucherzentrale.nrw). Den Umzug vom Marktplatz begrüßt Hildegard Dapper sehr, sie sagt: „Wir haben mehr Platz und können mehr Diskretion leisten.“

Über das Jahr bietet die Verbraucherzentrale kreisweit Infoveranstaltungen an, zum Beispiel in Kooperation mit der Caritas. Auf Veranstaltungen sind 582 Kontakte in 2016 entstanden. Ein Ziel sei, sich mit Einrichtungen „besser zu vernetzen, damit Bürger kurze Wege bei Problemen haben“. Zudem bleiben die Flüchtlingsberatung oder Hilfestellungen in Sachen Energie und Finanzen wichtige Angebote.