Düren.

Zwei Minuten und fünfzig Sekunden hieß es volle Konzentration. Jetzt musste jeder Schritt sitzen, das Lächeln so breit sein wie möglich. Zwei Minuten und fünfzig Sekunden, so lange dauerte am Sonntag der Tanz der Juniorengarde der KG „Jonge vom Berg“ aus Merzenich.