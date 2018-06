Düren - VCD für deutlich höheres Bußgeld bei gefährlichem Falschparken

Düren. Der Verkehrsclub VCD hat in der vergangenen Woche mit Aktionen in ganz Deutschland die Gefahr durch Falschparker sichtbar gemacht. Der ökologische Verkehrsclub VCD und die Initiative Clevere Städte führten die erste bundesweiten Falschparker-Aktionswoche durch. Die VCD-Aktiven in Düren unterstützten dies und haben „gelbe Karten“ verteilt.

Ziel der Aktionswoche war, auf die Gefahr des Falschparkens für Fußgänger und Radfahrer aufmerksam zu machen und höhere Bußgelder für gefährliches Falschparken zu erreichen.

Die Aktivitäten reichten von Gesprächen mit Menschen, die falsch parken, über das Kennzeichnen falschparkender Autos mit gelben Karten, bis hin zur Anzeige von Falschparkern reichen. Anzeigen wurden in Düren jedoch nicht erstattet.

Georg Schmitz vom VCD Aachen-Düren: „Rücksichtsloses Falschparken stellt eine ernste Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar, das ist vielen Autofahrern nicht bewusst. Der Verkehr wird durch Falschparker unübersichtlich und unsicher, die Unfallgefahr für Radfahrer und Fußgänger steigt. Mit der Aktionswoche wollten wir mehr Bewusstsein für dieses Problem schaffen und politischen Druck erzeugen. Wir fordern die Bundesregierung auf, deutlich höhere Bußgelder für gefährdendes Falschparken einzuführen. In Düren müssen die Kontrollen wirksam, also flächendeckend und regelmäßig stattfinden.“ Zusätzlich brauche es eine Aufklärungskampagne, die den Autofahrern die Gefährlichkeit ihres Handelns vermittelt.

Mit 15 Euro für Parken an Fußgängerüberwegen oder 20 bis 35 Euro für Falschparken in zweiter Reihe verfehlten die derzeitigen Bußgelder jegliche abschreckende Wirkung. Im europäischen Ausland müssen Falschparker deutlich höhere Bußgelder bezahlen – in Dänemark zum Beispiel ab 70 Euro, in den Niederlanden ab 90 Euro und in Spanien sogar bis 200 Euro. Georg Schmitz forderte ferner, „vermehrt Parkverstöße auf vielbefahrenen Straßen in zweiter Reihe oder auf Rad- und Fußwegen stehende Falschparker zu sanktionieren.“