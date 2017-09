Kleinhau.

„In der Nacht von Freitag auf Samstag hatten wir eine Außentemperatur von frischen sechs Grad bei klarem Himmel“, sagte Robert Fabig, seit 16 Jahren Leiter des Vater-Kind-Zeltlagers auf dem Platz „Finkenheide“. Umso schöner, wenn sich am abendlichen Lagerfeuer die Kids an den Papa kuscheln und diese Art von Wärme in vollen Zügen genießen.