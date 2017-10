Unterstützung für Klubs ohne einen Dachverband

Düren. Vereinsvorstände sind häufig ganz auf sich allein gestellt, wenn sie nicht einem Dachverband angeschlossen sind.

Das Freiwilligenzentrum Düren und der Paritätische, Kreisgruppe Düren, bieten deshalb zweimal jährlich Hilfe und Austausch im „Café Vorstand“ an.

Das nächste Treffen findet am Donnerstag, 9. November, 18 Uhr, in den Räumen des Paritätischen Düren an der Straße Paradiesbenden 24 in Düren statt. Neben der Bearbeitung aktueller Themen aus den Vereinen soll sich das Gespräch um das Thema „Vereinskultur“ drehen. Interessierte Vorstandsmitglieder sind herzlich eingeladen, jedoch wird um vorherige Anmeldung per E-Mail an dueren@paritaet-nrw.org oder unter Telefon 02421/489210 gebeten.