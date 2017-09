Kreuzau/Kreis Düren.

Die Teilnehmer am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ stehen fest: Der Heimbacher Stadtteil Vlatten sowie der Ortsverbund aus Vossenack, Simonskall und Raffelsbrand werden im kommenden Jahr den Kreis Düren vertreten. In der Kreuzauer Festhalle haben die Ortsvertreter am Dienstagabend ihre Urkunden von Landrat Wolfgang Spelthahn (CDU) in Empfang genommen. 24 Orte hatten teilgenommen.