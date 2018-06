Düren - Unruhen in Düren nach Erdogan-Wahlsieg

Düren.

Bei einem Autokorso nach dem sicher erscheinenden Wahlsieg des türkischen Präsidenten Recep Erdogan ist es am Sonntagabend in der Innenstadt vereinzelt zu Auseinandersetzungen gekommen. Nach Angaben der Polizei waren 30 bis 50 Fahrzeuge mit Erdogan-Anhängern am Kaiserplatz und später am Friedrich-Ebert-Platz unterwegs.