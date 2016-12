Vossenack.

Nicht zum ersten Mal haben sich Klein und Groß am vergangenen Dienstag im Kloster-Kultur-Keller in Vossenack getroffen. Jedes Jahr wird dort ein Theaterspiel, das thematisch zur abgelaufenen Weihnachtszeit passt, aufgeführt. Und so war wieder der Puppenspieler Christian Schweiger mit dem Stück „Ein total verhextes Weihnachtsfest“ zu Besuch.