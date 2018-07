Düren - Unbürokratische Hilfe für 800 Jugendliche in Düren

Düren. Schulsachen sind teuer, das weiß jeder, der schon einmal Ranzen, Hefte und Co. eingekauft hat. Die Aktion „Dürener Ranzen“ hilft deswegen Familien in schwierigen finanziellen Verhältnissen mit Schulpaketen zu günstigen Preisen.

Die Aktion des Dürener Freiwilligenzentrums findet nun schon im zwölften Jahr statt. Dabei sind die Organisatoren ganz auf Sach- und Geldspenden angewiesen. Die Firma Peterhoff unterstütze die Aktion jetzt mit 2500 Euro. Leiterin Ingrid Lensing und Vorsitzende Barbara Kuhn-Röhl nehmen die Spende dankend an.

Gerade laufen die Vorbereitungen für das neue Schuljahr und das Team von „Dürener Ranzen“ ist mit der Zusammenstellung der Schulpakete beschäftigt. Dabei kommt ganz schön viel Material zusammen: „Inzwischen sind über 800 Kinder und Jugendliche in unserer Kartei registriert“, sagt Kuhn-Röhl. „Wir waren selber ganz überrascht, wie schnell es so viele geworden sind.“

Jedes Kind benötigt in etwa zehn Schulhefte und so müssen 8000 Hefte gekauft werden. Dazu kommen dann Stifte, Kleber, Malkästen und natürlich Ranzen. Materiallisten können noch bis zum 29. Juli in der Geschäftsstelle in der Tivolistraße 90 abgegeben werden. Abholtermine können dann individuell vereinbart werden. Mehr Informationen gibt es unter 02421/2600123 oder info@freiwilligenzentrum-dueren.de.

Das Spendenkonto: IBAN: DE90 39550110 1200186474 bei der Sparkasse Düren.