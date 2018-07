Düren - Unbekannter schießt mit Softair-Pistole auf Passanten

Düren. Ein bislang Unbekannter hat vermutlich mit einer Softair-Pistole auf einen Passanten in Düren losgeschossen. Dieser wurde am Hals und im Brustbereich verletzt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und Hinsweisen aus der Bevölkerung.

Wie die Dürener Polizei mitteilt, hielt sich der 50-jährige Dürener mit einer Begleiterin gegen 7.20 Uhr am Dienstagmorgen auf einer Grünfläche am Friedrich-Ebert-Platz auf. Beide vernahmen plötzlich zwei zischende Geräusche. Daraufhin spürte der Mann, dass er am Hals und an der Brust verletzt worden war.

Die beiden brachten sich hinter einem geparkten Auto in Deckung riefen die Polizei und den Rettungsdienst. Der Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und konnte dieses nach Versorgung der Verletzungen wieder verlassen.

Angaben zum möglichen Schützen konnten beide Beteiligten nicht machen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Schützen geben können. Die Rufnummer der Polizei lautet 02421/949-6425.