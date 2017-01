Überfall im Park: Räuber springt aus Gebüsch Letzte Aktualisierung: 9. Januar 2017, 16:06 Uhr

Düren. Opfer eines Raubüberfalls am helllichten Tag ist am Freitagmittag ein Mann in Düren geworden. Auf offener Straße forderte ein unbekannter Mann nach Bargeld. Er war mit einem Messer bewaffnet.