Weitere Bauarbeiten stehen noch bevor

An der Westkampfbahn ist die Sanierung nicht abgeschlossen. Umkleiden und Sanitäranlagen sollen in einen Anbau rechts neben die Tribüne. Der Anbau werde laut Henner Schmidt so konzipiert, dass eine Tribüne darauf gebaut werden kann. Die alten Umkleiden werden zu Lagerräumen. Die Rasenplätze drei und vier werden eingefriedet und mit einem Brunnen zur Bewässerung ausgestattet.