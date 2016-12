Düren.

Gregor Fuhs hat seit 2004 jedes Jahr am 24. Dezember um 15 Uhr einen Termin. Und zwar einen, den er so gut wie nie verpasst. An diesem Heiligabend auch. Dann steht der 26-jährige Mathematiker aus Golzheim, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungsinstitut für Rationalisierung an der RWTH in Aachen arbeitet, wieder mit seinem Saxofon auf dem Turm der Annakirche und spielt Weihnachtslieder.