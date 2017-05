Düren.

80 Grad heißer Wasserdampf steigt mit einem Druck von bis zu vier Bar aus der Baugrube in der Rurstraße. Es knackt. Ganz langsam breitet sich das noch zusammengefaltete Polyethylen-Rohr, das zuvor mit einer Winde in die vorhandene gusseiserne Trinkwasserleitung eingezogen worden war, wieder aus und schmiegt sich mit seinem 14 Millimeter starken Rand nahtlos an die alte Rohrwand an.