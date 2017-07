Traktor gerät auf Kreuzung in Flammen

Düren-Kufferath.

In Kufferath ist am Dienstagnachmittag ein Traktor in Brand geraten. Auf der Kreuzung am Kufferather Platz fing der strohbeladene Anhänger Feuer, der Fahrer konnte nicht mehr eingreifen. Schließlich konnte die Polizei das Gespann löschen, zurück bleibt ein hoher Sachschaden.