Trainer des A-Ligisten Huchem-Stammeln noch zwei Spiele an der Seitenlinie Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2018, 11:55 Uhr

Huchem-Stammeln. Im „Spiel der Woche“ stehen sich am morgigen Freitag ab 19 Uhr in der Kreisliga A in der Partie Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln gegen den 1. FC Krauthausen zwei Teams mit komplett unterschiedlichen Ausgangslagen gegenüber.