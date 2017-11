Der erste Europapokal-Gegner ist der niederländische Zweite Groningen

Der Gegner in der ersten Runde des CEV-Pokals steht fest: Die SWD Powervolleys treffen auf Abiant Groningen aus der niederländischen Ehrendivision. Der Europapokal beginnt mit einem Heimspiel am Mittwoch, 6. Dezember, um 19 Uhr. Das Rückspiel ist noch nicht terminiert.

Groningen steigt nach der verpassten Qualifikation für die Champions League, wo die Niederländer mit 1:3 und 0:3 gegen die Belgier von Noliko Maaseik verloren, in den CEV-Pokal ein. Die SWD Powervolleys bekommen es mit einem bekannten Gesicht zu tun. Erik Mattson trug in der Saison 2013/14 das Dürener Libero-Trikot. Nach sechs Spielen steht Groningen mit sechs glatten Siegen auf Platz zwei in den Niederlanden.

Der Sieger aus dem deutsch-niederländischen Duell trifft im Achtelfinale auf den Sieger des Duells Craiova (Rumänien) gegen Ankara (Türkei). Ankara gehört neben Belgorod (Russland), Rzeszow (Polen) und Verona (Italien) zu den Favoriten in einem starken Teilnehmerfeld.