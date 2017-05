Düren.

Zum 16. Mal trafen sich am Himmelfahrtstag zahlreiche Biker am Muttergotteshäuschen zur allgemeinen Fahrzeugsegnung. Da die größere der beiden Kapellen gerade renoviert wird, fand die Messe in einem Zelt statt, dessen Kapazität aber für die vielen Gläubigen nicht ausreichte, so dass viele von ihnen auch im Außenbereich auf Bänken saßen oder dort standen.