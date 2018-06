Kreis Düren.

Angesichts der Trockenheit im April und Mai geht der Bauernverband in einigen Regionen Deutschlands bei der anstehenden Getreideernte von Ernteverlusten von 50 bis 60 Prozent aus. Der Präsident des Bauernverbandes, Joachim Rukwied, befürchtete am Wochenende in Interviews sogar existenzbedrohende Totalverluste bei einigen Landwirten.