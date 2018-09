Düren.

Der bislang größte Erfolg für den Dürener Radsport hat mit der Stadt bis jetzt eigentlich nichts am Hut. Der Erfolg ist André Greipel beziehungsweise dass er bei „Rund in Düren“ am Samstag, 22. September, an den Start geht. Er gehört unter anderem mit elf Siegen bei der Tour de France zu den weltbesten Sprintern – bei der prestigeträchtigen letzten Etappe auf der Champs-Élysées landete der 36-Jährige gebürtige Rostocker gleich zweimal ganz vorne.