Arnoldsweiler.

Ein Harfenkonzert in der Arnolduswoche ist wie eine musikalische Verneigung vor dem Heiligen und Namensgeber des Ortes. Doch Harfenist Tom Daun hatte es gar nicht so leicht, die richtigen Töne zu treffen. Es ist zwar weithin bekannt, dass Arnold Musiker war, ein Harfenspieler und Sänger am Hof Kaiser Karls des Großen. Nur weiß heute niemand genau, wie die Musik um das Jahr 800 eigentlich geklungen hat.