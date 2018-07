Schmidt - Tollrock-Festival in Schmidt: Rocken, Campen, Feiern

Bandwettbewerb am Samstagnachmittag

Freitag, 6. Juli: 16 Uhr Einlass, 17 Uhr „Radiovegas“ (Rock-Pop-Punk aus Köln), 18.15 Uhr „The O‘Reillys And The Paddyhats“ (Irish Folk-Punk), 20.15 Uhr: „The Offspin“ (The Offspring Tribute), 21.45 Uhr: „Korn Again“ (Korn Tribute), 23.30 Uhr: „Generation Grunge“ (Best of Grunge and 90s Rock).

Der zweite Festivaltag startet um 13 Uhr mit dem „TOLLROCKERZ BandContest“, einem Wettbewerb. Die Nachwuchsbands: „Fallin‘ In Paranoia“ (Nu Metal, MetalCore), „The Stitchmachines“ (Rock, Metal), „Godmachine“ (Melodic Trash Metal) und „Southern Caravan Breath“ (Garage, 70s HardRock).

Ab 17 Uhr steht „Arcadium“ („Red Hot Chili Peppers“-Tribute) auf der Bühne, es folgen ab 18.45 Uhr „Piknik Park“ („Linkin‘ Park“-Tribute), 20.30 Uhr „Remode“ („Depeche Mode“-Tribute), 23 Uhr „Dire Strats“ („Dire Straits“-Tribute).