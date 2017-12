Langerwehe.

Kaum hat der Töpfermarkt offiziell begonnen, da ist auch schon schwer was los. Im Freigelände des Museums am Pastoratsweg werden die ersten Kartoffelstreifen im heißen Fett zu Reibekuchen ausgebacken, während nebenan Grünkohl oder Glühwein kredenzt werden. Der Markt ist noch immer nahezu ein Selbstläufer. Sobald er irgendwo im Veranstaltungskalender auftaucht, merken ihn sich seine Fans vor und kommen in Scharen, so auch am vergangenen Wochenende.