Duisburg/Kreis Düren - Till Freyschmidt aus Düren ist NRW-Meister in der Leichtathletik

Duisburg/Kreis Düren.

Die gute Entwicklung, die die Kreisdürener Leichtathletik im Jugendbereich in diesem Jahr genommen hat, erlebte ihren vorläufigen Höhepunkt am Wochenende bei den NRW-Jugendmeisterschaften in Duisburg. Dort zeichnete sich vor allem der Dürener TV mit drei Titeln und vier Endkampfplätzen aus. Von sich selbst überrascht dürfte Till Freyschmidt gewesen sein.