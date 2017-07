Düren.

Friedrich Dürrenmatts „Die Physiker“ ist wohl eine der bekanntesten Tragikomödien der deutschsprachigen Literaturgeschichte – und auch eine der zeitlosesten. Deshalb entschied sich der Literaturkurs des Gymnasiums am Wirteltor, der erstmals in der Q1 liegt, dafür, dieses Werk in einem Theaterspiel aufzuführen.