Düren - Theater für Kinder: Rumpelstilzchen im Dürener Haus der Stadt

Düren. Am Mittwoch, 13. Dezember, ist die Landesbühne Rheinland-Pfalz mit einer Fassung von Rumpelstilzchen für Kinder ab vier Jahren zu Gast im Theater Düren im Haus der Stadt.

Das Märchenspiel von Walter Anders nach den Brüdern Grimm erzählt vom Müller, der dem König seine schöne Tochter als Braut empfiehlt und behauptet, sie könne Stroh zu Gold spinnen. Der König sperrt das Mädchen in eine Kammer voller Stroh ein, damit sie Gold daraus spinne.

Da taucht plötzlich ein kleines Männchen auf und bietet ihr seine Hilfe an. Im Gegenzug verlangt es Geschenke und schließlich das erste Kind der künftigen Königin. Sie willigt ein, die Kammer füllt sich mit Gold bis an die Decke. Der König ist begeistert und heiratet die Müllerstochter. Als das erste Kind geboren wird, verlangt das geheimnisvolle Männchen seinen Lohn.

Wie die Geschichte weitergeht, erfährt das junge Publikum in den Vorstellungen um 10.30 Uhr und 15 Uhr. Tickets gibt es im I-Punkt, Markt 6 in Düren, telefonisch unter Telefon 02421/252525, per E-Mail an theaterkasse@dueren.de oder online unter www.theatertickets.dueren-kultur.de.