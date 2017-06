Eine bunte Theatergruppe für den guten Zweck

Die Theatergruppe „Die Kunterbunten“ besteht seit 21 Jahren. Alles begann mit einer Kindertheaterinszenierung zugunsten eines neuen Spielgerätes für die Kindertageseinrichtung „Villa Kunterbunt“ in Rölsdorf.

19 Theaterstücke wurden seither eingeübt, seit einiger Zeit mit Stücken aus dem Bereich Erwachsenentheater. Dabei wurden in dieser Zeit, so berichtet Schauspieler Rüdiger Leesten, eine Summe von rund 22.000 Euro für gute Zwecke gesammelt.

Die Spenden der vergangenen Spielsaison gingen zum Beispiel an ein Seniorencafé, an „Wellenbrecher“ und die Initiative „Gegen Kinderarmut in Düren“.