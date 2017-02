Düren/Hürtgenwald/Stolberg.

Die zentrale Frage in einem Prozess vor dem Dürener Schöffengericht lautete: Wer saß am Steuer eines Autos, das zwei Polizisten am späten Abend des 21. Juli 2015 bei Vossenack kontrollieren wollten? Zum Fortsetzungstermin dieses Prozesses hatte das Gericht die Mutter des Angeklagten als Zeugin geladen.