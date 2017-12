Düren - Tennisspieler des GFC 99 siegt beim Bezirksturnier

Düren.

Benjamin Hill von der SG GFC Düren 99 hat das Herbstturnier des Tennisverbandes Aachen-Düren-Heinsberg der U14 in Geilenkirchen gewonnen. Der an Position eins gesetzte Hill wurde nicht nur damit seiner Favoritenrolle gerecht, sondern gab sich in dem mit 32 Spielern besetzten Teilnehmerfeld keine Blöße.