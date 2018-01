Düren - Telefonseelsorge: Gemeinsam den Teufelskreis durchbrechen

Düren. Die junge Frau weint. Irgendwann fängt sie an zu erzählen. Von ihrem alkoholkranken Vater, den sie, als er seine Krankheit scheinbar im Griff hatte, bei sich aufgenommen hat, davon, dass er wieder rückfällig geworden ist, und sie nicht weiß, ob und wie sie ihm noch helfen kann. Die Frau ist verzweifelt. In ihrer Not hat sie die Nummer der Telefonseelsorge gewählt.

Im Januar beginnt ein neuer Ausbildungskurs Wer Hilfe bei der Telefonseelsorge sucht, kann dort unter Telefon 0800/1110111 und Telefon 0800/1110222 täglich von 0 bis 24 Uhr anrufen. Um wirklich rund um die Uhr erreichbar zu sein, sucht die Telefonseelsorge Düren-Heinsberg-Jülich dringend neue Mitarbeiter und startet im Januar einen einjährigen Ausbildungskurs für ehrenamtliche Telefonseelsorger und -seelsorgerinnen. Die Teilnehmer sollten sich danach mindestens drei Jahre für die Arbeit bei der Telefonseelsorge verpflichten. Wer sich für ein Ehrenamt bei der Telefonseelsorge interessiert, erfährt Einzelheiten auf der Homepage www.telefonseelsorge-dueren.de. Infos gibt es zudem per Mail an info@telefonseelsorge-dueren.de oder unter Telefon 02421/10403.

Jedes Jahr führen die Mitarbeiter der Telefonseelsorge für Düren, Jülich und Heinsberg mehr als 12.200 Telefonate. Es gibt 57 ehrenamtliche Mitarbeiter und zwei hauptamtliche Leiterinnen der Einrichtung. Eine der ehrenamtlichen Mitarbeiter ist Hilde S. (Name von der Redaktion) geändert. Vor neun Jahren hat sie die einjährige Ausbildung gemacht, seit acht Jahren leistet sie jeden Monat 16 Stunden Dienst.

Zuletzt am ersten Weihnachtstag und drei Tage vor Silvester. Hilde S. heißt in Wahrheit anders, aber die Arbeit bei der Telefonseelsorge ist ein Ehrenamt im Verborgenen – zum Schutz der Mitarbeiter und der Anrufer gleichermaßen. Kirsten Prey, evangelische Pfarrerin und stellvertretende Leiterin der Telefonseelsorge, erklärt das so: „Wenn ein Mensch in Not wüsste, dass seine Nachbarin bei der Telefonseelsorge arbeitet, würde er vielleicht aus Scham dort nicht anrufen. Umgekehrt wollen wir auch unsere Mitarbeiter schützen, indem wir ihre Identität nicht preisgeben.“

Nur die engsten Angehörigen von Hilde S. – kaum eine Handvoll Menschen – wissen, dass sie bei der Telefonseelsorge arbeitet. Für die 64-Jährige ist das okay. „Ich habe mich für die Arbeit bei der Telefonseelsorge entschieden“, erzählt sie, „weil ich selbst viel Lebenserfahrung habe und auch schlimme, schwierige Dinge erlebt habe. Die Erfahrung, Schlimmes durchstehen zu können, hat mich motiviert, bei der Telefonseelsorge mitzuarbeiten.“ An diesem Morgen, erzählt Hilde S., würden erstaunlich viele Menschen anrufen. „Damit hatte ich so nicht gerechnet“, sagt sie. „Viele erzählen von ihren Verletzungen, die sie an Weihnachten erlebt haben, zum Beispiel weil Familienmitglieder und Freunde einfach nicht zu Besuch gekommen sind.“

In der Regel dauern die Gespräche 15 bis 20 Minuten, selten länger als eine Stunde. „Wir wollen“, sagt Kirsten Prey, „den Menschen das Gefühl geben, dass wir ihnen zuhören, in dem Moment für sie da sind.“ Hilde S. ergänzt: „Ich möchte für die Dauer des Telefonats an der Seite der Menschen sein, die bei uns anrufen. Ich möchte diesen Augenblick, den wir gemeinsam haben, für sie heilsam gestalten.“ Wenn Hilde S. sich mit „Telefonseelsorge“ gemeldet hat, lässt sie die Anrufer erst einmal erzählen – oder weinen, so wie die junge Frau mit dem kranken Vater. „Manchmal ist das wie ein Schwall, der aus den Leuten rauskommt“, sagt sie.

„Im Laufe des Gesprächs beruhigen sich die meisten dann.“ Bei der Telefonseelsorge kommt es nicht darauf an, kluge Ratschläge zu erteilen. „Die Menschen, die bei uns anrufen, sind wie in einem Teufelkreis“, sagt Hilde S. „Und diesen Teufelskreis gilt es zu durchbrechen.“ Sie versuche, gemeinsam mit den Anrufern deren Situation von verschiedenen Seiten zu beleuchten. „Irgendwann liegt die Lösung dann auf der Hand. Und viele Menschen sind sehr dankbar.“ Zu Beginn des Gesprächs sei man „wie im Blindflug“. „Man weiß nichts von dem, der da anruft. Aber ich schenke diesen Menschen mein Ohr, aber auch mein Herz. Und das spüren die.“

Notfallhandy

Hilde S. gibt so gut wie nie Persönliches von sich preis, und natürlich sind die Gespräche auch manchmal belastend. „Wir haben die Möglichkeit, mit einem Notfallhandy immer hauptamtliche Mitarbeiter zu erreichen, um Hilfe zu bekommen“, sagt sie. „In acht Jahren habe ich das aber erst einmal benutzt.“ Sie versuche in jedem Gespräch, den Menschen das mitzugeben, was sie kann. „Wenn das Telefonat zu Ende ist, kann ich das aber dann auch wieder abgeben. Ich empfinde es nicht als belastend, dass ich nicht weiß, wie es mit den Menschen weitergeht, was sie jetzt machen.“

Die Telefonseelsorge ist 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag besetzt – und die Mitarbeiter müssen sich nach ihrer Ausbildung verpflichten, mindestens drei Jahre, 16 Stunden im Monat Tag- und Nachtdienst zu machen. Zusätzlich gibt es regelmäßige Fortbildungen und einmal im Monat eine Supervision. Kirsten Prey: „In kleinen Gruppen sprechen unsere Mitarbeiter mit uns über Fälle, die schwierig oder außergewöhnlich waren. Das ist hilfreich, um schwere Anrufe verarbeiten zu können.“ Hilde S. formuliert das so: „Die Supervision ist unsere stabile Basis.“

Hilde S. möchte ihre Arbeit bei der Telefonseelsorge nicht missen. „Diese Arbeit gibt meinem Leben sehr viel Sinn. Das ist schön.“ Dass es für dieses anspruchsvolle und zeitintensive „Ehrenamt im Verborgenen“ kaum Anerkennung von außen gibt, stört sie nicht. „Ich will anderen Menschen helfen“, sagt sie. „Keine Anerkennung.“