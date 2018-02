Kreis Düren - Telefonbetrüger versuchen mit falschen Gewinnversprechen Bargeld zu erbeuten

Kreis Düren. Aktuell wurden der Polizei zwei Vorfälle gemeldet, bei denen Betrüger offensichtlich versucht hatten, ihre Opfer mit Gewinnversprechen am Telefon um mehrere hundert Euro Bargeld zu erleichtern. Nach Begleichen einer Gebühr winkten hohe Geldbeträge, behaupteten die Betrüger.

Wen würde die Aussicht auf einen hohen Geldgewinn nicht reizen? Betrüger nutzen dies derzeit aus, um ihren kriminellen Machenschaften nachzugehen. Die einzigen, die am Ende dabei jedoch einen finanziellen Vorteil erhalten, sind die Täter selbst. Sie rufen ihre potentiellen Opfer an, erzählen ihnen von einem hohen Geldbetrag und verlangen für die Auszahlung des Gewinns eine Gebühr. Diese soll in Form von Wertschecks bekannter Discounter oder Tankstellen beglichen werden. Erst nach Bezahlung der Gebühren für angebliche Notar- und Transportkosten soll der vermeintliche Gewinner sein Geld erhalten.

In den der Polizei bekannt gewordenen Fällen fielen die Angerufenen nicht auf die telefonischen Versprechen herein. Damit die Betrüger auch weiterhin keinen Erfolg verbuchen können, beachten Sie bitte folgende Hinweise: Schenken Sie vermeintlichen Gewinnversprechen keinen Glauben, wenn Sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben. Zahlen Sie niemals Gebühren im Voraus, um einen Gewinn zu erhalten.

Lassen Sie sich nicht von scheinbar seriösen Umständen, wie zum Beispiel dem Erwähnen eines Notars, verunsichern. Auch im Telefondisplay angezeigte Rufnummern sind kein Beweis für die Ernsthaftigkeit des Anrufs. Beenden Sie das Gespräch, wenn Sie derartige Anrufe erhalten. Angehörige von älteren Mitmenschen werden gebeten, diese zu sensibilisieren und um Mitteilung zu bitten, sofern sie telefonisch zu solchen Gutschein-Käufen aufgefordert werden.