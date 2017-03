Schnupper-Workshop am Donnerstag, 6. April

Probenbeginn für das neue „tanzwärts“-Projekt „Heimat. Sehnsucht. Identität“ ist am Montag, 24. April. Die Aufführungen finden am Freitag, 2., und Samstag, 3. Juni, im Haus der Stadt in Düren statt.

Ein erster Informationsabend für alle Männer und Frauen, die Lust haben, als Tänzer auf der Bühne zu stehen, ist am Donnerstag, 16. März, um 20 Uhr, ebenfalls im Haus der Stadt.

Für alle, die einmal ausprobieren möchten, ob sie überhaupt tänzerisches Talent haben, gibt es am Donnerstag, 6. April, um 17.30 Uhr einen zweistündigen Schnupper-Workshop im Haus der Stadt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnehmer sollten allerdings bequeme Kleidung mitbringen.

Anmeldung und nähere Informationen zu „tanzwärts“ gibt es per E-Mail an info@tanzwaerts-dueren.de.