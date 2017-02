Düren.

Frauen und Mädchen unterschiedlichen Alters mit pinken Wollmützen auf dem Kopf, pinken Tüchern um den Hals und pinken Seidenbändern um das Handgelenk haben am Dienstag dicht gedrängt vor einer Bühne auf dem Dürener Kaiserplatz gestanden. Der Grund: tanzen und singen am weltweiten Aktionstag „One Billion Rising“ („Eine Milliarde erhebt sich“) gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.