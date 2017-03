Tankstelle überfallen: 24-Jähriger festgenommen

Düren. Nach einem Überfall auf eine Tankstelle im Dürener Stadtteil Birkesdorf am vergangenen Samstag konnte die Polizei jetzt einen 24-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Laut Polizeibericht ist der Mann bereits vorbestraft und steht unter Bewährungsaufsicht.

Mehr zum Thema

Der Raub hatte sich am vergangenen Samstag gegen 21.10 Uhr ereignet. Der Räuber hatte die Mitarbeiterin der Tankstelle mit einem Messer bedroht und war mit Bargeld entkommen.

Die Spurensuche der zuständigen Ermittler führte zu dem jungen Mann aus Düren, den sie bereits am Dienstag in einer Spielhalle angetroffen hatten. Bei einer Untersuchung seiner Wohnung konnten die Beamten die Kleidung finden, die der Dürener am Tattag getragen hatte.

Das Amtsgericht Düren ordnete die Untersuchungshaft an.