Düren - Tänzer tauchen in eine ganz andere emotionale Welt ein

Düren.

„Ich kann meine Träume tanzen“, sagt Carlo Utecht über den Tango. „Schon wenn ich meine Tangosachen anziehe, tauche ich in eine ganz andere Emotionswelt ein und schwebe in diesen Emotionen.“ Er und seine Frau und Tanzpartnerin Angi haben sich vor fast acht Jahren in den Tango Argentino verliebt und tanzen seitdem, wann immer sie können.