SWD Powervolleys: „Wir sind absolut bereit für Lüneburg“ Von: Sandra Kinkel

Letzte Aktualisierung: 19. Januar 2018, 16:03 Uhr

Düren. Die Pause war nur kurz: Gegen Mitternacht waren die SWD Powervolleys am Mittwoch vom Achtelfinal-Hinspiel des CEV-Pokals in Ankara zurück in Düren, und um zehn Uhr am Donnerstagmorgen hatte Trainer Stefan Falter schon das erste Training angesetzt.