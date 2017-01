Kreis Düren.

Das Sturmtief „Egon“ hat den Kreis Düren am Freitag unterschiedlich stark getroffen. Während das große Chaos im Flachland rund um Düren bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt ausblieb, weil auch die Räumdienste wie in Niederzier bereits gegen 3.30 Uhr im Einsatz waren, ging in den Höhenlagen der Eifelkommunen teilweise nichts mehr.