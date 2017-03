Langerwehe.

Ivonne Simon macht ihrem Unmut Luft: „Überall herumfliegende Gelbe Säcke die zum Teil kaputt gegangen sind, weil sie ja in den vergangenen Jahren immer dünner wurden, und der Müll verteilt sich wunderschön. Der Kreisverkehr an der Kirche ist kaum zu befahren, weil die Säcke und der Müll dort ebenfalls herumfliegen. In den Nebenstraßen sieht es nicht anders aus. Und wer macht das sauber?“