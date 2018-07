Düren - Straßenraub in Düren: Mann nachts überfallen

Düren. Zu einem Raub kam es in Düren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Ein 35-jähriger Dürener wurde gezwungen, sein Geld heraus zu geben.

Der Mann war gegen Mitternacht in einem Durchgang zwischen der Girbelsrather Straße und der Kölner Landstraße unterwegs gewesen. Dort kamen ihm zwei Männer entgegen, von denen einer ihn nach einem Feuerzeug fragte. Beim Griff eines der Fremden nach selbigem sagte dieser plötzlich: „Kohle her“.

Gleich darauf wurde er nach eigenen Angaben mit dem Gesicht gegen eine Wand gedrückt, Gleichzeitig spürte er einen metallischen Gegenstand am Hals. Wobei es sich dabei handelte, ist unklar. Die Männer nahmen schließlich die Geldbörse des 35-Jährigen an sich, entnahmen das Geld und flüchteten in Richtung Kölner Landstraße.

Der Geschädigte, der unverletzt blieb, suchte daraufhin eine nahegelegene Tankstelle auf und verständigte von dort aus die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos. Die beiden Räuber waren nach Angaben des Mannes beide etwa Mitte 20. Beide waren dunkelhäutig. Während einer etwa 1,80 Meter groß und schlank war, war der andere mit etwa 1,70 Metern etwas kleiner und kräftiger. Beide trugen zur Tatzeit schwarze Kleidung und schwarze Schuhe.

Der Mann, der die Herausgabe des Geldes forderte, sprach gebrochenes Deutsch. Zudem hatte er Rasta-Zöpfe mit weißen Einflechtungen und einen Bart.

Sachdienliche Hinweise zu dem Raub und/oder zu den Tatverdächtigen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421/949-6425 entgegen.