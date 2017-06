Stoppschild missachtet: Zwei Fahrer schwerverletzt

Vettweiß.

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen in Vettweiß. An der Einmündung der verlängerten Jakobusstraße mit der Landesstraße 264 missachtete ein 26-jähriger Fahrer aus Kreuzau ein Stoppschild und stieß dort mit seinem Wagen gegen das Auto eines 24-jährigen Vettweißers. Beide wurden schwerverletzt.