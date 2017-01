Stoppschild missachtet: Autos stoßen zusammen

Düren. Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 17.30 Uhr.

Ein 47-jähriger Dürener befuhr mit seinem Auto die Distelrather Straße in Richtung Merzenicher Straße. Hier hielt er zunächst am Stopp-Zeichen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 54-jähriger Mann, ebenfalls aus Düren, die Merzenicher Straße von Düren in Richtung Merzenich.

Offenbar, so teilt die Polizei Düren mit, übersah der 47-Jährige den von rechts kommenden Pkw beim Einfahren in den Einmündungsbereich. Trotz Bremsung konnte der 54-Jährige den Zusammenstoß nicht verhindern. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt, wollte jedoch selbständig einen Arzt aufsuchen. Den Schaden an den Autos schätzte die Polizei auf rund 15.000 Euro.