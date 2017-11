Steine im Gehweg als kleine Mahnmale

Die Pflastersteine sind mit Messing beschlagenen und sollen ins Auge fallen. Sie bringen ihre Betrachter nicht wortwörtlich zum Stolpern, aber im Geiste sollen sie an ihnen hängen bleiben, zum Nachdenken und Erinnern anregen. Selbst der noch so gestresste Passant soll für einen Moment innehalten und die Inschriften der Steine lesen.

Das ist die Intention der „Stolpersteine“, mit denen der Kölner Künstler Gunter Demnig versucht, die Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes lebendig zu halten. Die Steine liegen an Orten, die eine enge Verbindung zu diesen Menschen haben – vor ihrem ehemaligen Wohnhaus, der damaligen Wirkungsstätte oder sogar dem Platz an dem sie starben. Rund 60 000 „Stolpersteine“ von Gunter Demnig wurden bisher in mehr als 1100 Orten in Deutschland und Europa verlegt. In Düren erhöhte sich mit der jetzigen Verlegung an weiteren drei Stellen deren Zahl auf 75.